Григорян рассказал о влиянии на игроков товарищеских матчей за сборную России

Известный российский тренер Александр Григорян высказался об участии сборной России в товарищеских матчах и влиянии этих игр на игроков.

«Если говорить о Карпине, то он с удовольствием после «Ростова» переключится на сборную. Валерий Георгиевич и сам об этом говорил, если не ошибаюсь. Да, игрокам хочется сыграть с хорошим соперником, но даже просто вызов в сборную имеет потрясающее эмоциональное влияние на любого футболиста», — сказал Григорян в эфире программы «Матч ТВ».

Отметим, сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у национальной команды России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.

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