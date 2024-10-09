В сборной Испании отреагировали на завершение карьеры Андреса Иньесты

Пресс-служба сборной Испании опубликовала пост в соцсетях, в котором обратилась к 40-летнему полузащитнику Андресу Иньесте, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры.

В этом посте национальная команда «Фурия Роха» представила ролик, в котором показаны самые яркие моменты легендарного футболиста за национальную команду.

«За ваш футбол, за ваши ценности, за то, что дали нам! Просто огромное спасибо, Андрес!», — подписала пост с видео пресс-служба сборной Испании в соцсетях.

В составе национальной команды Испании Иньеста провёл 131 матч, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Хавбек дважды выиграл Евро и стал победителем чемпионата мира.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: