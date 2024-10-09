Иньеста ни разу не удалился за 22 года карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ни разу не удалился за все 22 года карьеры.

На взрослом уровне Иньеста провёл 1016 матчей, в которых ни разу не получил красную карточку. Речь идёт как об играх на клубном уровне, так и о национальной команде.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: