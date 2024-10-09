Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иньеста ни разу не удалился за 22 года карьеры

Иньеста ни разу не удалился за 22 года карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ни разу не удалился за все 22 года карьеры.

На взрослом уровне Иньеста провёл 1016 матчей, в которых ни разу не получил красную карточку. Речь идёт как об играх на клубном уровне, так и о национальной команде.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

Материалы по теме
Андрес Иньеста, спасибо за всё!
Андрес Иньеста, спасибо за всё!

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android