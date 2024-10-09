Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмерик Лапорт объяснил, почему выбрал играть за Испанию вместо Франции, упомянув Дешама

Эмерик Лапорт объяснил, почему выбрал играть за Испанию вместо Франции, упомянув Дешама
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о решении выступать за сборную Испании, поделившись информацией о конфликте с главным тренером Дидье Дешамом.

«Я не мог больше ждать. Шли годы, в конце концов, с тренером было одно и то же. Если я хотел играть в международных соревнованиях, мне пришлось принять это решение.

У всё хорошо с французской национальной командой. Но наши отношения с Дидье Дешамом были не самыми лучшими. Несколько раз мы обменивались мнениями… Сейчас всё кончено, я даже не думаю об этом больше. Каждый идёт своей дорогой», — приводит слова Лапорта Marca.

Эмери Лапорт родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, откуда Дидье Дешам вызывал футболиста во французскую национальную команду. Однако за неё защитник так и не сыграл. В июне 2021 года Ляпорт дебютировал за сборную Испании, в составе которой провёл 37 матчей, забил один гол и выиграл Евро-2024.

Материалы по теме
В сборной Испании отреагировали на завершение карьеры Андреса Иньесты

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android