Эмерик Лапорт объяснил, почему выбрал играть за Испанию вместо Франции, упомянув Дешама

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о решении выступать за сборную Испании, поделившись информацией о конфликте с главным тренером Дидье Дешамом.

«Я не мог больше ждать. Шли годы, в конце концов, с тренером было одно и то же. Если я хотел играть в международных соревнованиях, мне пришлось принять это решение.

У всё хорошо с французской национальной командой. Но наши отношения с Дидье Дешамом были не самыми лучшими. Несколько раз мы обменивались мнениями… Сейчас всё кончено, я даже не думаю об этом больше. Каждый идёт своей дорогой», — приводит слова Лапорта Marca.

Эмери Лапорт родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, откуда Дидье Дешам вызывал футболиста во французскую национальную команду. Однако за неё защитник так и не сыграл. В июне 2021 года Ляпорт дебютировал за сборную Испании, в составе которой провёл 37 матчей, забил один гол и выиграл Евро-2024.

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