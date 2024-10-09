Франческо Тотти собрал своего идеального футболиста

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, качествами каких игроков, по его мнению, должен обладать идеальный футболист.

«Должна быть правая нога Криштиану Роналду, левая нога Диего Марадоны, игра головой Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Лионеля Месси, физика Джуда Беллингема и моё видение игры», – приводит слова Тотти Goal со ссылкой на интервью Betsson Sport.

Напомним, с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

Материалы по теме Франческо Тотти высказался о переходе Довбика в «Рому» и раскритиковал клуб за трансферы

Тотти забил победный гол в финале любительского чемпионата Рима: