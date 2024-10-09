Назван игрок «Реала», которого Анчелотти видит заменой Карвахаля, это не Васкес

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует перевести центрального защитника Эдера Милитао на позицию правого защитника в связи с серьёзной травмой Даниэля Карвахаля, из-за которой футболист может пропустить ориентировочно до 12 месяцев. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Анчелотти рассчитывал на укрепление позиции правого защитника в зимнее трансферное окно, однако если трансфера не будет, итальянский специалист будет использовать на позиции Милитао и Васкеса.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» не ищет замену своему правому защитнику Карвахалю, получившему травму крестообразной связки колена. «Сливочные» полностью доверяют Лукасу Васкесу.

Бразилец играл на этой позиции в «Сан-Паулу» и «Порту» и трижды выходил справа в стартовом составе уже в «Мадриде».

В концовке матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:0) Дани рухнул на газон и сильно закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно.

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