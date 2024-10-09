В «ПСЖ» высказались об экономической ситуации клуба после уходов Месси, Неймара и Мбаппе

Генеральный директор «ПСЖ» Викториано Мелеро высказался о влиянии уходов из клуба звёздной тройки нападения Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси на финансы парижан.

«Уходы Месси, Неймара и Мбаппе? Никаких потерь [экономических] не было. Доходы за сезон-2023/2024 годов выше, чем за предыдущий. И в 2025 году он тоже увеличится. Коммерческие доходы продолжат расти

Бренд «ПСЖ» очень силён. Мы всегда уделяем особое внимание продаже футболок, потому что это символично. Но экономическая модель в этой области основана на гарантированном минимуме. Поэтому для клуба нет никаких финансовых последствий ухода футболистов.

Однако мы потеряем € 50 млн в этом сезоне из-за кризиса телевизионных прав на Лигу 1. Влияние реально, особенно по сравнению с нашими европейскими конкурентами. Наша задача — найти способы компенсировать эту потерю. Но, несмотря на это, наши доходы будут продолжать расти, в том числе благодаря новым турнирам», — приводит слова Мелеро RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

«ПСЖ» записал на свой счёт 17 очков в текущем сезоне. Парижане занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Сколько зарабатывают футболисты: