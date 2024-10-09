Видео: телохранитель Месси совершил забег наперерез фанату, бежавшему в сторону аргентинца

Личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси поучаствовал в необычном инциденте во время матча МЛС с «Торонто». Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Персональный болельщик Месси прорвался на поле во время игры и побежал в сторону аргентинского футболиста. Однако охранник чемпиона мира рванул наперерез юному фанату на высокой скорости, защитив известного футболиста. Болельщик хотел сделать селфи с Месси. Аргентинец заступился за парня и не отказал в селфи.

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Ранее сообщалось, что «Интер Майами» обеспечил себе досрочную победу в регулярном чемпионате МЛС, обыграв в прошлом матче «Коламбус Крю» со счётом 3:2.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн».

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