17-летний Ямаль рассказал, что ему запомнилось из карьеры Иньесты

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что ему запомнилось из карьеры экс-полузащитника каталонского клуба Андреса Иньесты.

«Честно говоря, я ничего не помню о чемпионате мира – 2010, так как был слишком мал, но я помню, как был на «Камп Ноу» и смотрел на игру Иньесты с Месси и Неймаром. С Андресом всё казалось очень простым. Футболу будет не хватить такого игрока», – приводит слова Ямаля Barca Universal.

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

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