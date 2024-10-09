Эмерик Лапорт назвал забастовку единственным решением проблемы перегруженности календаря

Центральный защитник саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной испании, чемпион Европы 2024 года Эмерик Лапорт высказался о забастовке из-за перегруженного календаря.

«Темп слишком высок. Слишком много матчей. Забастовка — это единственное решение, которое мы видим, чтобы это остановить», — приводит слова Лапорта RMC Sport.

Напомним, многие футболисты высказали недовольство из увеличения количества матчей и повышенной нагрузки. Дискуссии длятся уже довольно долго, но со стартом нового сезона игроки задумались о забастовке. Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри одним из первых поднял эту тему в сентябре этого года.