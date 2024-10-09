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Итальянского игрока дисквалифицировали на 10 матчей из-за расистских высказываний

Итальянского игрока дисквалифицировали на 10 матчей из-за расистских высказываний
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Итальянского защитника «Комо» Марко Курто дисквалифицировали на 10 матчей из-за расистских высказываний в адрес Хван Хи‑Чана во время товарищеского матча с «Вулверхэмптона» в июле. Об это сообщает ESPN.

По информации источника, Курто, который на правах аренды перешёл из «Комо» в клуб Серии B «Чезена», отбудет половину наказания немедленно, а оставшаяся дисквалификация наложена на него условно с испытательным сроком в два года.

«Игрок Марко Курто был признан виновным в дискриминационном поведении и дисквалифицирован на 10 матчей», — приводит слова представителя ФИФА ESPN.

Отметим, игроку также предписаны общественные работы, кроме того, он должен пройти обучение и подготовку в организации, одобренной ФИФА.

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