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Уэйн Руни обвиняется в неправомерном поведении во время матча своей команды с «Блэкберном»

Уэйн Руни обвиняется в неправомерном поведении во время матча своей команды с «Блэкберном»
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Экс-игрок сборной Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, ныне главный тренер клуба «Плимут Аргайл» Уэйн Руни обвиняется Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении из-за реакции на красную карточку во время матча его команды с «Блэкберн Роверс». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 38-летний Руни был удалён с поля после того, как запустил бутылкой в толпу после гола «Блэкберна», сравнявшего счёт.

«Поведение тренера на 87-й минуте, предположительно, было неподобающим, и/или он использовал оскорбительные выражения по отношению к официальному лицу матча», — приводит текст заявления Футбольной ассоциации Англии ESPN.
Сообщается, что у Руни есть время до 15 октября, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, «Плимут Аргайл» выиграл три домашних матча подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

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