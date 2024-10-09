Уэйн Руни обвиняется в неправомерном поведении во время матча своей команды с «Блэкберном»

Экс-игрок сборной Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, ныне главный тренер клуба «Плимут Аргайл» Уэйн Руни обвиняется Футбольной ассоциацией Англии в неподобающем поведении из-за реакции на красную карточку во время матча его команды с «Блэкберн Роверс». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 38-летний Руни был удалён с поля после того, как запустил бутылкой в толпу после гола «Блэкберна», сравнявшего счёт.

«Поведение тренера на 87-й минуте, предположительно, было неподобающим, и/или он использовал оскорбительные выражения по отношению к официальному лицу матча», — приводит текст заявления Футбольной ассоциации Англии ESPN.

Сообщается, что у Руни есть время до 15 октября, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, «Плимут Аргайл» выиграл три домашних матча подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.