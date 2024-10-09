Сын экс-защитника «Милана» Мальдини высказался о своих кумирах и о вызове в сборную Италии

Атакующий полузащитник клуба «Монца» Даниэль Мальдини рассказал о своих кумирах и о вызове в сборную Италии.

«Кака – мой кумир, Дибала – соперник, который впечатлил меня больше всего. Я мечтал о сборной и рад, что меня позвали. Могу играть как атакующего полузащитника, так и на позиции нападающего или второго нападающего. Папа? Я знаю, что он счастлив...» — приводит слова Мальдини журналист Nicolо Schira в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Монцу» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.