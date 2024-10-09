Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

9 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты, хоккей, КХЛ, НХЛ, теннис, UFC

Стали известны детали ДТП Промеса, Джокович превзошёл рекорд Надаля. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая подруга экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса рассказала о злополучном ДТП футболиста в Дубае, сербская легенда тенниса Новак Джокович побил рекорд испанской легенды Рафаэля Надаля на турнирах категории «Мастерс», обладатель Кубка Стэнли «Флорида» с Сергеем Бобровским в воротах стартовала с победы в регулярном чемпионате НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Экс-спутница Промеса раскрыла подробности ДТП с участием футболиста в Дубае.
  2. Джокович побил рекорд Надаля по проценту выигранных матчей на «Мастерсах».
  3. «Флорида» обыграла «Бостон» в матче с 10 голами на старте нового сезона НХЛ.
  4. У «Барселоны» требуют € 10 млн за переход Дембеле в «ПСЖ» — Mundo Deportivo.
  5. Салах и Де Брёйне могут стать одноклубниками в МЛС.
  6. «Бавария» готова поднять зарплату Мусиале до € 25 млн, чтобы сохранить его в клубе — Sky.
  7. В «МЮ» не определились с будущим тен Хага после встречи руководителей клуба — The Guardian.
  8. «Сухой» матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев».
  9. Ассист Михаила Сергачёва помог «Юте» выиграть у «Чикаго» в первом матче сезона.
  10. Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане.
  11. Артём Вахитов нокаутировал Ислема Масрафа в первом раунде на DWCS 2024.
  12. Артём Вахитов получил контракт с UFC.
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Флорида» — «Бостон» в НХЛ, теннис и баскетбол «Зенит» — «Пари НН»
Топ-матчи среды: «Флорида» — «Бостон» в НХЛ, теннис и баскетбол «Зенит» — «Пари НН»
Материалы по теме
Видео
НХЛ регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android