Стали известны детали ДТП Промеса, Джокович превзошёл рекорд Надаля. Главное к утру
Бывшая подруга экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса рассказала о злополучном ДТП футболиста в Дубае, сербская легенда тенниса Новак Джокович побил рекорд испанской легенды Рафаэля Надаля на турнирах категории «Мастерс», обладатель Кубка Стэнли «Флорида» с Сергеем Бобровским в воротах стартовала с победы в регулярном чемпионате НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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