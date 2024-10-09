Эракович высказался о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Войводиной»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоится 12 октября в Санкт-Петербурге. Эракович не примет участия в матче, так как отправился в расположение сборной Сербии.

«Я очень рад, что ещё один сербский клуб, помимо «Црвены Звезды», приедет и сыграет товарищеский матч с «Зенитом». «Войводина» — замечательная команда и большой клуб, как «Црвена Звезда» и «Партизан». Наверное, у них самая большая фанатская база после «Звезды» и «Партизана», это известная команда. Не знаю, как именно сейчас у них идут дела, но вообще это очень сильный соперник. Уверен, будет отличный матч», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».