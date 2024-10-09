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ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Пари Нижний Новгород»
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Во время международной паузы состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Октябрь» 13 октября. Начало матча — в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«Игру можно будет посетить бесплатно – вход свободный. Будем рады видеть наших болельщиков на этом матче!» — написано в заявлении клуба.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков после 11 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке, заработав 11 очков.

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