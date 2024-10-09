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«А Головина зачем звать?» Бубнов — о составе сборной России

«А Головина зачем звать?» Бубнов — о составе сборной России
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе национальной команды России на октябрьский сбор. Ранее сообщалось, что сбор может быть отменён из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу, но команда всё-таки собралась в Новогорске.

«По вратарям вопросов нет, наконец-то поняли, что нет смысла Сафонова дёргать на такие сборы. По нападению тоже всё понятно.

А вот по отдельным персоналиям в обороне и средней линии вопросы есть. Горшков играет в «Зените»? А Хлусевич в «Спартаке»? Ну и чего их брать? Можно это же сказать про Пруцева, Мостового, Бабкина. А Головина зачем звать? Тогда уж можно и Захаряна, он выздоровел, наверняка соскучился по России. Если бы речь шла об игре двух составов, то все спорные кандидаты могли бы отправиться во второй, и тогда было бы всё логично с выбором», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча.

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