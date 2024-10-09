Невилл: ничья «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» даёт тен Хагу немного времени

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о будущем главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага в манкунианском клубе.

«Не думаю, что кто-то ждал серьёзных решений от руководства сразу после игры. Всегда казалось, что для этого должно случиться что-то очень серьёзное — как, например, поражение от «Тоттенхэма» на прошлой неделе. Думаю, эта ничья даёт тен Хагу немного времени. «Ман Юнайтед» пережил худший старт в истории Премьер-лиги, так что праздновать тут нечего. Когда мы думаем, что ничья с «Виллой» — это достойный результат, это говорит о том, как далеко продвинулась «Астон Вилла», но также о том, насколько низка планка для «Юнайтед» в данный момент времени», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Sky Sports.

После семи туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.