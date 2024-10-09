Игрок ЦСКА Зделар: со сборной Сербии буду играть с Испанией — лучшими футболистами в мире

Футболист ЦСКА Саша Зделар высказался по поводу вызова в сборную Сербии на октябрьские матчи Лиги наций.

— Испытываю гордость из-за вызова в сборную Сербии. Это гордость, когда играешь за национальную команду. Играем дома против Швейцарии, в гостях с Испанией. Хороший опыт сыграть против лучших футболистов в мире. Если буду играть в этих матчах, буду очень рад, но и если не буду — тоже.

— В этот раз ты едешь один, без Милана Гаича. Он заслужил вызов в сборную?

— Конечно! Это решает тренер, он говорит, кто поедет в сборную. Но я думаю, что Милан тоже должен быть в списке.

— Ты сам чувствуешь, что в последнее время стал играть лучше и вырос до уровня сборной?

— Ты так считаешь?

— Я — да.

— Согласен с тобой (улыбается), — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.