Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Зделар: со сборной Сербии буду играть с Испанией — лучшими футболистами в мире

Игрок ЦСКА Зделар: со сборной Сербии буду играть с Испанией — лучшими футболистами в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист ЦСКА Саша Зделар высказался по поводу вызова в сборную Сербии на октябрьские матчи Лиги наций.

— Испытываю гордость из-за вызова в сборную Сербии. Это гордость, когда играешь за национальную команду. Играем дома против Швейцарии, в гостях с Испанией. Хороший опыт сыграть против лучших футболистов в мире. Если буду играть в этих матчах, буду очень рад, но и если не буду — тоже.

— В этот раз ты едешь один, без Милана Гаича. Он заслужил вызов в сборную?
— Конечно! Это решает тренер, он говорит, кто поедет в сборную. Но я думаю, что Милан тоже должен быть в списке.

— Ты сам чувствуешь, что в последнее время стал играть лучше и вырос до уровня сборной?
— Ты так считаешь?

— Я — да.
— Согласен с тобой (улыбается), — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Зделар: Илич — мой друг, мой капитан. Он топ-тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android