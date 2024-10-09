Бывший футболист ЦСКА и сборной России Артём Енин умер в возрасте 48 лет

Вчера, 8 октября, ушёл из жизни бывший футболист «Шинника», «Урала», ПФК ЦСКА и сборной России Артём Енин. Он скончался в возрасте 48 лет.

«Футбольный клуб „Шинник“, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артёма Валерьевича Енина. Ярославский футбол понёс большую утрату… Светлая память Вам, Артём Валерьевич!» — написала пресс-служба «Шинника» в соцсетях.

Профессиональную карьеру футболиста Енин завершил в 2010 году. Его последним клубом был «Спартак» из Костромы. Он также защищал цвета «Шинника», «Урала», ПФК ЦСКА, «Спартака» из Нальчика и ряда других российских клубов.