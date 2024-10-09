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Ерохин: для «Зенита» не имеет значения, с кем играть в плей-офф Кубка России

Ерохин: для «Зенита» не имеет значения, с кем играть в плей-офф Кубка России
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном сопернике в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Для нас не имеет значения, с кем играть в плей-офф. В Кубке в любом случае команды сильные. И с ЦСКА, и с «Краснодаром», и с «Ахматом» всегда сложные матчи складываются. Поэтому будем исходить из того, какой соперник выпадет», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» досрочно занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала 13 очков за пять матчей. Соперником «Зенита» станет команда, которая займёт второе место в группе С.

Турнирная таблица Кубка России
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