Бубнов высказался о проблемах «Зенита» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра прошла 5 октября на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Отличился нападающий Густаво Мантуан, реализовав пенальти на 61-й минуте.

«Если взять статистику, то «Зенит» имел преимущество по всем параметрам. Владение — 63%, количество ударов — 24 против четырёх у соперника, в створ — 11 против одного. Значит, моменты были, просто их не удавалось реализовать. О характере игры говорит и то, что лучшим игроком матча признали вратаря «Оренбурга» Москвичёва.

Почему у «Зенита» в последнее время не получается реализовывать это преимущество? Как мне кажется, проблемы связаны со средней линией команды. Если Барриос играет на своём уровне, то Вендел и особенно Клаудиньо сильно сдали», — приводит слова Бубнова Sportbox.