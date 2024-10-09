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Бубнов высказался о проблемах «Зенита» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Бубнов высказался о проблемах «Зенита» в матче РПЛ с «Оренбургом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра прошла 5 октября на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Отличился нападающий Густаво Мантуан, реализовав пенальти на 61-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«Если взять статистику, то «Зенит» имел преимущество по всем параметрам. Владение — 63%, количество ударов — 24 против четырёх у соперника, в створ — 11 против одного. Значит, моменты были, просто их не удавалось реализовать. О характере игры говорит и то, что лучшим игроком матча признали вратаря «Оренбурга» Москвичёва.

Почему у «Зенита» в последнее время не получается реализовывать это преимущество? Как мне кажется, проблемы связаны со средней линией команды. Если Барриос играет на своём уровне, то Вендел и особенно Клаудиньо сильно сдали», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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