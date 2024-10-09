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Де ла Фуэнте: для чемпиона Европы ненормально оставаться без контракта

Де ла Фуэнте: для чемпиона Европы ненормально оставаться без контракта
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о продлении контракта с «Фурия Роха». Действующее трудовое соглашение 63-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. Ранее сообщалось, что Федерация футбола Испании продлит контракт с тренером до 2026 года.

«Для чемпиона Европы ненормально оставаться без контракта. Я не знаю, случилось ли бы это с Луисом Энрике… Это ненормально, когда чемпион Европы остаётся без контракта. К слову, я работаю на тех же условиях, что и при переходе из сборной Испании U21… Справедливости ради я бы уже подписал контракт, будь у меня предложение», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание Marca.

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