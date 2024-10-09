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Юрген Клопп стал руководителем футбольных операций в Ред Булл

Клопп официально утверждён в должности руководителя футбольных операций в «Ред Булл»
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп официально утверждён в должности руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что работу в системе «Ред Булл» немецкий специалист начнёт с 1 января 2025 года. Напомним, Юрген покинул «Ливерпуль» после окончания прошлого сезона. Как признавался сам немецкий специалист, в течение ближайшего года он планирует взять перерыв от любой футбольной деятельности.

Профессиональную тренерскую карьеру Клопп начал в «Майнце». Мировую известность Юрген обрёл, работая в «Боруссии». С «Ливерпулем» немец выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие престижные трофеи, включая клубный чемпионат мира по футболу.

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