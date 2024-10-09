Юрген Клопп прокомментировал вступление в новую должность после ухода из «Ливерпуля»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вступление в новую должность после ухода из мерсисайдского клуба. Сегодня, 9 октября, стало известно, что немецкий специалист с 1 января станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении», — приводит слова Клоппа пресс-служба компании «Ред Булл» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».