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Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре, сообщила пресс-служба РПЛ.

По итогам сентября на счету Алексея Батракова три матча, четыре гола, одна результативная передача. «Локомотив» вместе с ним поднялся на второе место в таблице РПЛ.

Победитель был определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. За Алексея проголосовало большинство болельщиков и экспертов. На втором месте по итогам голосования оказался Эдуард Сперцян из «Краснодара». Замкнул тройку лидеров Константин Тюкавин из «Динамо». 36-летний Артём Дзюба («Акрон») занял четвёртое место.

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