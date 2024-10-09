Генич объяснил, почему голосовал за Сперцяна при выборе лучшего игрока РПЛ в сентябре

Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сентября в Российской Премьер-Лиге.

«Как закрылось трансферное окно в РПЛ, так Сперцян сбросил с себя давление, оковы и наконец забил, после гола «Локомотиву» всё пошло как по маслу. Эдуард в двух матчах подряд отметился дублем, забил очень красивые мячи в ворота «Ростова» и «Акрона». Учитывая, что Сперцян и забивал, и раздавал, и вёл игру команды, что «Краснодар» блестяще провёл сентябрь, и при этом Батраков показал хорошую игру, тем не менее в индивидуальной дуэли между игроками, действующими на одной позиции, Эдуард был более конкретен и внёс весомый вклад в успехи «Краснодара» в месяце», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.