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Григорян рассказал, почему голосовал за Батракова при выборе лучшего игрока РПЛ в сентябре

Григорян рассказал, почему голосовал за Батракова при выборе лучшего игрока РПЛ в сентябре
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Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему отдал предпочтение полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову при выборе лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Было очень сложно сделать выбор между Батраковым, Сперцяном и Тюкавиным. Все трое играют ярко, показывают высочайшее мастерство. Отдам предпочтение Батракову, и не только потому, что он моложе всех. В целом я считаю, что его влияние на результат и качество игры «Локомотива» превосходит других конкурентов», — приводит слова Григоряна официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

По итогам голосования Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.

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