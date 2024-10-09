Конате — о насыщенном графике матчей: игроки могут взбунтоваться

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате выразил недовольство тем, что футболистов не слушают при обсуждении увеличения числа матчей и, соответственно, нагрузки на игроков.

«Этой темой не следует пренебрегать. В «Ливерпуле» не говорят на этот счёт, но я слышал, что некоторые клубы предпочли бы сохранить игроков на время международной паузы у себя. Футболисты — это сотрудники клуба, несмотря на то что сборные тоже важны. Мы должны оставаться в форме весь сезон, но это достаточно тяжело. Если так будет продолжаться, конечно, игроки могут взбунтоваться. И, думаю, мы все встанем плечом к плечу», — приводит слова Конате британское онлайн-издание Liverpool Echo.