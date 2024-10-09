«Никаких кадровых перестановок». Губернатор Самарской области — о работе Осинькина

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин останется на своём посту.

«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов».

Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат», — написал Федорищев в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина может заменить Сергей Игнашевич.