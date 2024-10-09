Губернатор Самарской области обозначил приоритеты развития «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал цели и задачи «Крыльев Советов».

«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов». В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба.

Первое — спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель — минимум восьмое место.

Второе — трансферная работа. Задача вести её не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров.

Третье. Подготовка молодёжи, воспитание своих футболистов. Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты, юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали своё развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь «Крыльям» нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — написал Федорищев в телеграм-канале.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.