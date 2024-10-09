Генич сообщил, что «Пари НН» вскоре объявит о назначении Гончаренко

Известный российской комментатор Константин Генич сообщил, что «Пари НН» договорился с Виктором Гончаренко. Вскоре о назначении бывшего тренера «Урала» и «Краснодара» нижегородцы объявят официально.

«Виктор Михайлович договорился с Нижним. Скоро официально объявят», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке.