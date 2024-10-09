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Александр Головин: сборная России — это дом, для меня всегда важно приехать в свою страну

Александр Головин: сборная России — это дом, для меня всегда важно приехать в свою страну
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Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о прибытии на октябрьский сбор национальной команды. Ранее сообщалось, что сбор может быть отменён из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу.

«Для меня сборная России — это дом. Для меня всегда было мотивацией приехать в сборную России. В любом случае мне очень приятно приехать в свою страну, поговорить на родном языке — это очень важно, переключиться с клуба на сборную всегда помогает как-то освежиться. В плане вызовов в сборную в «Монако» всегда относятся хорошо», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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