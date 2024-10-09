Александр Головин назвал футболиста сборной России, который смог бы заиграть во Франции

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин предположил, кто из национальной команды смог бы заиграть во Франции.

«Наверное, во Франции мог бы заиграть Ваня Обляков, потому что давно его знаю и много времени провёл с ним в сборной России. Думаю, он точно смог бы. У меня в «Монако» спрашивали про Сафонова, ведь он из России. А также в команде знают Кузяева, потому что с «Гавром» играли несколько раз. Или перед игрой с «Гавром» происходит видеособрание, то все видят, что есть русский игрок, и спрашивают про него. Кто-то спросил: «Какие у него сильные стороны?» — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.