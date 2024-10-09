Головин: гораздо больше общаюсь с Далером Кузяевым, чем с Матвеем Сафоновым

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, с кем из российских футболистов общается во Франции.

«С Сафоновым пока не удалось пообщаться. Думаю, когда у нас будет игра, встретимся лицом к лицу. С Далером Кузяевым общаюсь очень давно, потому что давно вместе в сборной России. С самого первого вызова мы подружились и близко общаемся. Гораздо больше общаюсь с ним», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Головин, являющийся воспитанником ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. Далер Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023-го. Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» минувшим летом.