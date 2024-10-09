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Александр Головин ответил, чем Сафонов лучше Доннаруммы

Александр Головин ответил, чем Сафонов лучше Доннаруммы
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Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин сравнил голкиперов «Пари Сен-Жермен» россиянина Матвея Сафонова и итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Думаю, что у Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. Доннарумма — опытный вратарь, который имеет за спиной много больших игр. В любом случае Матвею тяжело конкурировать с Доннаруммой. Но у Сафонова есть все шансы выиграть конкуренцию, тем более в последних матчах Доннарумма не выглядел прям хорошо», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне 25-летний Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» три матча.

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