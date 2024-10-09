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Головин: после перехода в «Зенит» у Соболева не особо есть время играть в компьютер

Головин: после перехода в «Зенит» у Соболева не особо есть время играть в компьютер
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Российский футболист «Монако» Александр Головин рассказал, что часто играет в компьютерные игры с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Я люблю с друзьями поиграть и провести время в компьютере. С Соболевым очень часто мы играли, и в последнее время у него не особо есть время, потому что он перешёл в другую команду. Потому что не всё ещё перевёз. Но мы часто с ним играем, списываясь вечерами, а также пытаемся организовывать турниры. Но не всё время играю в Dota 2, сейчас вышла ещё новая игра Deadlock. Она стала популярной, и все начали в неё играть. Я больше переключился на неё», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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