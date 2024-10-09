Головин: хотелось бы сыграть со сборной России на большом турнире и ощутить эти эмоции

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о желании сыграть за национальную команду на большом турнире.

«Сейчас как-то сложно говорить про мечту и цель со сборной России, хотя хотелось бы сыграть официальные матчи. О чём говорят все. То есть хотелось бы сыграть со сборной на каком-то большом турнире, чтобы снова ощутить эти эмоции», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча.