Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал, насколько дорогая жизнь в Монако.

— Насколько дорогая жизнь в Монако?

— Наверное, тяжело не нести больших расходов. В любом случае очень дорого стоит снимать квартиру, гораздо дороже, чем в Москве. Квартира может быть гораздо хуже, а ты платишь в пять или более раз больше. Но нельзя сказать, что жизнь сильно отличается в плане Москвы. В ресторане и других местах цены плюс-минус такие же. Только жильё дороже, — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Головин присоединился к «Монако» в 2018 году из ЦСКА.