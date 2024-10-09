Сборная Украины представила новую игровую форму

Украинская ассоциация футбола представила новый домашний комплект игровой формы национальной команды. Титульным спонсором сборной Украины выступает компания adidas.

Фото: uaf.ua

Фото: uaf.ua

Фото: uaf.ua

Отметим, что наивысшим достижением сборной Украины является выход в четвертьфинал на чемпионате мира — 2006. На Евро-2024, который прошёл минувшим летом в Германии, Украина не сумела выйти из группы, крупно проиграв румынам, затем обыграв словаков, а следом сыграв вничью с бельгийцами.

Рекордсменом национальной команды Украины по количеству проведённых матчей является тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук. Лучший бомбардир в истории — Андрей Шевченко, ныне занимающий должность президента Украинской ассоциации футбола.