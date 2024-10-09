Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Украины представила новую игровую форму

Сборная Украины представила новую игровую форму
Комментарии

Украинская ассоциация футбола представила новый домашний комплект игровой формы национальной команды. Титульным спонсором сборной Украины выступает компания adidas.

Фото: uaf.ua

Фото: uaf.ua

Фото: uaf.ua

Отметим, что наивысшим достижением сборной Украины является выход в четвертьфинал на чемпионате мира — 2006. На Евро-2024, который прошёл минувшим летом в Германии, Украина не сумела выйти из группы, крупно проиграв румынам, затем обыграв словаков, а следом сыграв вничью с бельгийцами.

Рекордсменом национальной команды Украины по количеству проведённых матчей является тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук. Лучший бомбардир в истории — Андрей Шевченко, ныне занимающий должность президента Украинской ассоциации футбола.

Материалы по теме
Украинцев наказали за грубость. Огненные полуфиналы чемпионата мира по футзалу
Украинцев наказали за грубость. Огненные полуфиналы чемпионата мира по футзалу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android