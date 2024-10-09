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«Отстояли». Генич — о решении губернатора Самарской области оставить Осинькина в «Крыльях»

«Отстояли». Генич — о решении губернатора Самарской области оставить Осинькина в «Крыльях»
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Российский комментатор Константин Генич отреагировал на новость о решении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что Осинькина может заменить Сергей Игнашевич.

«Отстояли. Красивая история! В духе спортивных сериалов», — написал Генич в телеграм-канале.

«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов». Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок», — ранее написал Федорищев.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.

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