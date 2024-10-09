Головин заявил, что у «Монако» самые большие шансы на чемпионство в этом сезоне Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил турнирные перспективы своей команды в чемпионате Франции.

«Я очень хорошо адаптирован к «Монако», мне всё нравится. У нас очень сильная команда, хорошее отношение клуба ко мне и наоборот. Меня всё устраивает и очень комфортно.

В последние два года у нас очень сильная команда. В этом сезоне «Монако» стал ещё сильнее, потому что пришло много новых сильных ребят. Сейчас идём на первом месте в чемпионате и хорошо играем. Думаю, что самые большие шансы на чемпионство именно в этом году. Такая цель стоит в клубе. Буду удовлетворён первым-вторым местом, не ниже. Место ниже было бы не очень», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.