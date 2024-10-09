Тарханов: после новостей об Осинькине «Крылья Советов» должны играть с удвоенной энергией

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость, что Игорь Осинькин продолжит работу в самарских «Крыльях Советов».

«Хорошая новость, что Осинькин остаётся в «Крыльях» до конца сезона. Ребята обратились к губернатору Самарской области, а он всё понял. Они встретились, и было принято правильное решение. Осинькин уже много лет работает в «Крыльях Советов», и команда всё время играет хорошо. Конечно, клуб не добирается до тройки, но лидирующая группа постоянно уходит.

Думаю, что «Крылья» с таким составом при Осинькине закончат сезон в середине турнирной таблицы, на восьмом месте. Но может, поднимутся выше, всё зависит от того, как они будут играть. После новостей о том, что Осинькина оставили, футболисты должны играть с удвоенной энергией», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.