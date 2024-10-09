Александр Головин ответил на вопрос, зачем написал пост «вот и лузнула «Барса»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, зачем после победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:0) написал пост «вот и лузнула «Барса».

Это была отсылка к публикации Головина из подросткового возраста. Тогда он в соцсетях отреагировал на поражение сине-гранатовых аналогичной фразой, только вместо «лузнула» было более оскорбительное слово. Когда Александр стал популярен — скриншот того детского поста стал мемом в соцсетях.

«Пост после победы над «Барселоной» — это шутка. Ещё в детстве, когда с друзьями смотрели эль класико, ведь все это смотрели. На этом фоне решил прикольнуться. Ничего такого в этом нет», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.