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Александр Головин назвал самый памятный гол за сборную России

Александр Головин назвал самый памятный гол за сборную России
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Атакующий полузащитник Александр Головин назвал самый памятный гол за сборную России. Он выделил свой гол в матче открытия чемпионата мира — 2018, который проходил в России. Тогда Головин прямым ударом со штрафного поразил ворота Саудовской Аравии.

«Памятный гол – забитый мяч со штрафного на матче открытия чемпионата мира в ворота Саудовской Аравии. Это очень запоминающийся момент. Был домашний чемпионат мира, где очень хорошо сыграли, разгромив соперников. Сложно сказать, какой лучший матч и гол за сборную России. Было много разных матчей, тяжело выделить какой-то один», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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