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Головин рассказал, как часто общается с Леонидом Слуцким после переезда в Китай

Головин рассказал, как часто общается с Леонидом Слуцким после переезда в Китай
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как часто общается с Леонидом Слуцким после переезда тренера в Китай. Специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Я очень часто общаюсь с Леонидом Слуцким. Созваниваемся примерно раз в неделю, но сейчас пореже, потому что у него тяжёлый график. Нельзя сказать, что его переезд в Китай меня удивил, потому что общаюсь с ним и заранее до перехода всё знал. А также знал, какие варианты он рассматривал. Слежу за успехом Слуцкого. Слава богу, что всё получается. Желаю только успехов в дальнейшем», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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