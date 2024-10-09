Головин рассказал, как часто общается с Леонидом Слуцким после переезда в Китай

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как часто общается с Леонидом Слуцким после переезда тренера в Китай. Специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Я очень часто общаюсь с Леонидом Слуцким. Созваниваемся примерно раз в неделю, но сейчас пореже, потому что у него тяжёлый график. Нельзя сказать, что его переезд в Китай меня удивил, потому что общаюсь с ним и заранее до перехода всё знал. А также знал, какие варианты он рассматривал. Слежу за успехом Слуцкого. Слава богу, что всё получается. Желаю только успехов в дальнейшем», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.