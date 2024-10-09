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«Буду продолжать стараться так играть». Батраков — о признании лучшим футболистом месяца

«Буду продолжать стараться так играть». Батраков — о признании лучшим футболистом месяца
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на признание его лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Здорово, но это заслуга всей команды — не только моя. Спасибо тем, кто голосовал за меня. Буду продолжать стараться так играть», — сказал Батраков в видео в телеграм-канале сборной России по футболу.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 11 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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