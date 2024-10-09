Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: кроме Батракова, из молодых игроков сборной России выделю Пиняева

Головин: кроме Батракова, из молодых игроков сборной России выделю Пиняева
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выделил лучших молодых игроков сборной России. Он остановился на Алексее Батракове и Сергее Пиняеве.

«Кроме Батракова, из молодых россиян выделю Пиняева. Я его знаю больше. Батракова я не так много видел, потому что не особо смотрел старт чемпионата России и не следил за «Локомотивом». Только видел, что Батраков забивал и отдавал», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Накануне Батраков был признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре. Пиняев даже не был номинирован на этот приз. Зато в список претендентов попал 36-летний Артём Дзюба.

Материалы по теме
Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android