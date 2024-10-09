Защитник Франции Конате перед матчем с Израилем высказался о конфликте на Востоке

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате высказался о вооружённом конфликте на Востоке между Израилем и Палестиной. Завтра, 10 октября, Франция сыграет с национальной командой Израиля в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА.

«Больше всего я беспокоюсь о молодых людях, о новом поколении. Представьте себе детей, которым по восемь или 10 лет, глядящих в свои смартфоны и наблюдающих обезображенные трупы. Представьте, какое психологическое воздействие это может оказать на этих людей. Так что я очень волнуюсь за них. И я очень переживаю за людей, которые страдают сегодня во всём мире. Борьба с терроризмом — это одно. Но мирные жители, которые не имеют к этому никакого отношения и которых массово убивают… У меня нет слов», — приводит слова Конате RMC Sport.