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Головин считает, что из ПАОКа Чалову будет легче уехать в топ-чемпионат Европы

Головин считает, что из ПАОКа Чалову будет легче уехать в топ-чемпионат Европы
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Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что нападающему Фёдору Чалову из ПАОКа будет легче уехать в топ-чемпионат Европы.

«Чалов говорит, что всё нравится. Да, не топ-5, но у него всё в порядке. Из ПАОКа будет легче попасть в топ-чемпионат, чем из РПЛ — 100%. За ними больше сейчас следят. Испания бы хорошо Феде подошла», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Ранее российский нападающий играл за ЦСКА, а также на правах аренды выступал за швейцарский «Базель». Головин является игроком «Монако» с лета 2018-го.

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